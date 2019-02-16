محتجو "السترات الملونة" يتظاهرون اليوم في ألمانيا

على غرار حركة "السترات الصفراء" في فرنسا، تعتزم حركة "السترات الملونة" الألمانية تنظيم مسيرات احتجاجية في أنحاء متفرقة من ألمانيا اليوم السبت.

وأعلن تحالف "انهض" الذي أسسته رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" سارة فاجنكنشت أنه من المقرر تنظيم مظاهرات ومسيرات اليوم في 14 مدينة على الأقل.

ومن المنتظر أن يشارك الآلاف في المظاهرات التي ستجرى تحت شعار "نحن كثيرون، نحن متنوعون، فاض بنا الكيل!".

ومن المخطط تنظيم مسيرات في ميدان "بوتسدام" بالعاصمة برلين وميدان "شتاخوس" في ميونخ، إلى جانب مظاهرات في عواصم عدة ولايات، وسيرتدي خلالها المشاركون سترات بالألوان الأصفر أو الأحمر أو أي ألوان أخرى للمطالبة بسياسة جديدة تضمن تحسين فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية في الشيخوخة.

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