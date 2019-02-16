واجهت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة يوم الجمعة مع تقدم منظمة بدعوى قضائية ضد حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها لتأمين تمويل للجدار الحدودي.

وقالت منظمة "بابليك سيتيزن" التقدمية غير الربحية في بيان إنها رفعت الدعوى في محكمة اتحادية في واشنطن بالنيابة عن ثلاثة من ملاك الأراضي في تكساس و"فرونتيرا اودوبون سوسيتي" وهي محمية طبيعية في وادي ريو جراندي.

وأكدت "بابليك سيتيزن" "لقد قاضينا ترامب بسبب حالة الطوارئ الزائفة التي أعلنها".

وأضافت "إذا نجح ترامب في ذلك، فلا يمكن أن نعرف ما هي حالة الطوارئ المصطنعة القادمة، ومن الذين سيتعرضون للاستهداف وما هي سلطات الطوارئ التي سيتم الإعلان عنها، نرفض هذا الانحدار إلى الحكم الاستبدادي".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد "حالة الطوارئ".. أول دعوى قضائية على قرار ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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