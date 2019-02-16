ترامب يوقع إعلان الطوارئ على الجدار الحدودي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل رسمي، اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، ما يمكنه من الحصول على تمويل من البنتاجون لإقامة الجدار على الحدود مع المكسيك.

وقال الإعلان مستشهداً بحالتي الإجرام وتهريب المخدرات: "إن الوضع الحالي على الحدود الجنوبية للبلاد، يمثل أزمة أمن حدودي، وأزمة إنسانية تهددان مصالح الأمن القومي الأساسية، وتشكلان حالة طوارئ وطنية".

وأضاف إعلان ترامب: "بسبب خطورة الوضع الطارئ الحالي، من الضروري للقوات المسلحة تقديم دعم إضافي لمعالجة الأزمة".