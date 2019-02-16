انتهاء المهلة الأمريكية لتركيا.. وأردوغان: لا تراجع

وكالات :

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده لن تتراجع عن صفقتها لشراء أنظمة إس-400 الصاروخية من روسيا، وذلك بعد يوم من انقضاء مهلة غير رسمية وضعتها واشنطن لأنقرة للرد على عرض آخر، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مرارا إنها ملتزمة بشراء النظام الدفاعي الصاروخي الروسي رغم

تحذيرات من الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة من أن أنظمة إس-400 لا يمكن أن تدخل في نظام الدفاع الجوي التابع لحلف شمال الأطلسي.

ووضع المسئولون الأمركيون مهلة "غير رسمية" لأنقرة حتى يوم 15 فبراير للرد على العرض الأمريكي المنافس، وقالوا إنه إذا مضت تركيا قدما

في صفقة إس-400 فإن واشنطن ستسحب عرضها بيع صواريخ من طراز باتريوت التي تنتجها شركة رايثيون بقيمة 3.5 مليار دولار لتركيا.

كما قال المسئولون إن ذلك من شأنه أن يعرض صفقة بيع مقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" لتركيا للخطر، وقد يؤدي كذلك إلى فرض عقوبات أمريكية.

وفي تصريحات أثناء عودته من منتجع سوتشي الروسي، حيث عقدت قمة ثلاثية لبحث قضية سوريا بين تركيا وروسيا وإيران، قال أردوغان إن أنقرة ماضية في شراء أنظمة إس-400.