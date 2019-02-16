الرئيس الروماني: الأمن والدفاع بأوروبا أهم الموضوعات الأساسية حاليًا

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أكد الرئيس الروماني الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي كلاوس يوهانس أن الأمن والدفاع في أوروبا من أهم الموضوعات الأساسية والعصرية في الوقت الراهن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار كلاوس يوهانس - في كلمته أثناء الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن - إلى التعقيدات الحالية في البيئة الدولية وضرورة العمل على مواجهة تهديدات تقليدية وأخرى غير تقليدية تثير قلق ليس فقط العسكريين والساسة وإنما أيضا
وقال إن النظام الدولي متعدد الأطراف يتعرض لضغوط متزايدة، مما يتطلب التلاحم والتماسك لمواجهة التحديات الراهنة، داعيا إلى العمل على تخطي أي انقسامات والوصول إلى أرضية مشتركة في أوروبا لأن مستقبل الاتحاد الأوروبي يعتمد على الأمن والدفاع كمكون أساسي.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي حقق نتائج هامة في السياسات الدفاعية وخلق
ودعا الرئيس الروماني الى الحفاظ على الزخم وتحقيق المزيد من التقدم، لافتا إلى ضرورة الالتزام المتجدد لحلف الأطلنطي والأمم المتحدة أيضا، وطالب بالتكامل بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلنطي لتوفير الحماية المشتركة ومواجهة التحديات خاصة من الناحية الشرقية، وباستمرار القرارات والعقوبات المتخذة من الاتحاد الأوروبي على سبيل الردع.
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