منظمة حقوقية: 20 ألف مدني حصيلة ضحايا قصف التحالف الدولي بالعراق وسوريا في 4 سنوات

وكالات :

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم السبت، أن حصيلة الضحايا المدنيين الذي سقطوا من جراء قصف التحالف الدولي بالعراق وسوريا خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 20 ألف شخص، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان اليوم السبت "في الوقت الذي نثمن فيه جهود جميع الجهات المشاركة في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب ونقدر ما قدموا من تضحيات ومنهم التحالف الدولي لمحاربة

داعش، إلا أننا نبدي قلقنا من وجود تقارير دولية رسمية تتحدث عن وصول عدد الضحايا في العراق وسوريا إلى 20 ألف بين قتيل وجريح".وأضاف البياتي: "الأعداد الحقيقية لضحايا القصف الجوي الذي نفذه التحالف الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغ ما يقارب 11800 مدني قتلوا، منهم 2300 طفل و1130 امرأة، بالإضافة إلى 8000 جريح جراء قصفالتحالف في العراق وسوريا".وتابع: "هذه الإعداد أكثر بكثير وتختلف جذريا عن الأعداد الرسمية المنشورة من قبل التحالف الدولي والذي أعلن عنها رسميا وهي 1139 مدنيا. وهذه الإعداد إن صحت فهي تشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الموجبة لجميع الجهات المتحاربة بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على المدنيين وحمايتهم في الحروب".وأوضح أن الحكومة العراقية معنية أيضا بالمطالبة بتعويضات للضحايا وعوائلهم من الجهات والدول المسببة حيث إن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحتم على جميع الدول والجهات المتنازعة الحفاظ على حياة المدنيين في الحروب.