مولر يطالب بالسجن المشدد للمدير السابق لحملة ترامب

روبرت مولر المحقق الأمريكي الخاص

وكالات :

طالب روبرت مولر المحقق الخاص في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، بالسجن المشدد لبول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب ، بعد أن أدانته هيئة محلفين

العام الماضى بثمانية اتهامات بالاحتيال المصرفى والضريبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ونقل اليوم السبت عن مولر قوله إن مانافورت الذى يبلغ من العمر69 عاما، يستحق السجن المشدد لمدة تتراوح بين 19 و24 عاما.وكان القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي ماثيو ويتيكر قد أكد مؤخرا أن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية "على وشك الانتهاء".