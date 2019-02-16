مقتل 33 مسلحًا في غارات جوية في وسط وشمال أفغانستان

القوات الأفغانية

وكالات :

قتل قائد بارز في حركة "طالبان" و22 مسلحا آخرين إثر غارة جوية شنتها القوات الأفغانية اليوم السبت في إقليم "أوروزجان" وسط أفغانستان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن قائد شرطة الإقليم الجنرال محمد

عظيم هاشمي قوله إن الملا حمد الله لقي حتفه جراء الغارة الجوية التي تم شنها في ضواحي مدينة "ترين کوت" عاصمة إقليم "أوروزجان".وفي حادث منفصل، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان لها - أن 10 مسلحين على الأقل لقوا حتفهم إثر غارات جوية شنتها القوات الأفغانية في مقاطعة "صياد" بإقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد.ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" على هذه الغارات الجوية.