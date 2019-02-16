كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. كلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر ميونيخ للأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي - x

16:00 - النجوم الأهلي - x

19:00 - الإنتاج الحربي الدوري الإسباني سيلتا فيغو - x

14:00 - خيتافي رايو فاليكانو - x

17:15 - أتلتيكو مدريد ريال سوسييداد - x

19:30 - ليجانيس برشلونة - x

21:45 - بلد الوليد الدوري الإيطالي كالياري - x

19:00 - بارما أتلانتا - x

21:30 - ميلان الدوري الألماني شالكه 04 - x

16:30 - فرايبورج شتوتجارت - x

16:30 - لايبزيج هوفنهايم - x

16:30 - هانوفر 96 كأس زايد للأندية الأبطال الوصل - الإمارات - x

15:30 - الأهلي - السعودية الهلال - السعودية - x

18:30 - الاتحاد السكندري - مصر المريخ - السودان - x

19:00 - نادي مولودية الجزائر كأس الإتحاد الإنجليزي نيو بورت - x

19:30 - مانشستر سيتي

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