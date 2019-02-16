كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": باكستان يجب ألا توفر ملاذات آمنة للإرهابيين بعد انفجار كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، باكستان إلى التوقف عن توفير ملاذات آمنة للإرهابيين، بعد الهجوم الإرهابى المميت الذي وقع في ولاية جامو وكشمير الهندية.
وكتب "بومبيو"، على صفحته على "تويتر": "تدين الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي المروع، الذي وقع أمس على قوات الأمن الهندية. أفكاري وصلواتي مع الضحايا وعائلاتهم. نقف مع الهند عندما تواجه الإرهاب. باكستان يجب ألا توفر ملاذًا آمنًا للإرهابيين لتهديد الأمن الدولي".
وقد أسفر الانفجار، الذي وقع في منطقة بولواماما بولاية جامو وكشمير الهندية ،عن مقتل 45 شخصًا في 14 فبراير. وأعلنت جماعة جيش محمد التي لها صلات بحركة طالبان وجماعة القاعدة الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.
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