الدراجي غاضب وفلة تدعو إلى الانتفاضة.. مشاهير جزائريون ضد ترشح بوتفليقة للرئاسة

عبر مشاهير جزائريون عن رفضهم لمواصلة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، حكم الجزائر في فترة رئاسية جديدة تحت شعار “لا للعهدة الخامسة”.

وكتب الصحافي والمعلق، حفيظ الدراجي، في أكثر من منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفيد أنه يرفض ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وجاء في منشوره في فايسبوك: “ترشح بوتفليقة بالمراسلة من دون مشاهدته، ولا سماع صوته “سابقة تاريخية لا مثيل لها، ولن تتكرر في حياة البشرية، لذلك لا يمكن السكوت عنها، وإلا سنصبح متواطئين مع الجماعة في اغتيال الوطن، الذي دخل الاحتضار بعد ترشح بوتفليقة”.

والفنانة فلة خرجت، بدورها، في مقاطع فيديو، نشرتها على حسابها في سناب شات، ودعت المثقفين إلى انتفاضة سلمية ضد العهدة الخامسة للرئيس الجزائري.

وقالت فلة: “أدعو كل المثقفين، والجامعيين إلى القيام بانتفاضة سلمية، بعيدا عن الفوضى ضد العهدة الخامسة، وأنتم تستطيعون ذلك”.

وأعلن الممثل المسرحي أحمد رزاق، اعتراضه على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ودعا إلى المشاركة في مسيرة شعبية، يرتقب تنظيمها في 24 فبراير الحالي بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات في الجزائر.ونشر الممثل التلفزي “رغيس” مقطع فيديو، قال فيه: “لم تعد لبوتفليقة القدرة على فعل شيء، ولا يمكن أن يكون رئيساً، يجب أن نقول كلمة الحق”، مضيفاً “هذا أمر غير معقول أن يحدث ذلك في بلد فيه مثقفون، وجامعيون”.

وأصبح العديد من المغردين على “تويتر” يعبرون عن رفضهم لترشح بوتفليقة لولاية خامسة باستخدام وسم “#لا للعهدة الخامسة.