وزير خارجية البحرين: مواجهة إيران أهم من القضية الفلسطينية

عاعتبر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن مواجهة ما وصفه بـ”التهديد الإيراني”، يعد “أخطر وأهم” من القضية الفلسطينية، في الوقت الحالي.

وجاء ذلك في مقطع فيديو، نشره حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، في موقع “يوتيوب”، قبل أن يحذفه بعد وقت قصير من نشره.

ويتعلق مقطع الفيديو بإحدى جلسات مؤتمر وارسو، الذي عقد في العاصمة البولندية على مدار يومين، ويظهر فيه وزير الخارجية البحريني، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير.

ويبدو أن الفيديو تم تصويره بكاميرا هاتف محمول من قبل أحد مرافقي “نتنياهو”، إذ ركزت عدة مرات عليه، وهو جالسا في القاعة مع الحضور.

وقال وزير خارجية البحرين في الفيديو: “لقد نشأنا ونحن نقول إن الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي هو أهم قضية، ويجب أن يتم حلها بهذه الطريقة أو تلك، لكن في المراحل الأخيرة رأينا تحديا أكبر، وهو الأخطر في تاريخنا الحديث وهو تهديد الجمهورية الإيرانية”.

وأضاف آل خليفة: “صحيح أن هناك خلافًا يجب أن يتم حله هو الخلاف بين إسرائيل، وجيرانها، وقد تم حله مع مصر والأردن”.

واستدرك: “لكننا رأينا تحديا آخر بدءًا من عام 1979 (الثورة الإيرانية)، وهو الذي جاء من طهران، وهو تحد لا حدود له، ولا يدور الحديث عن الشعب الإيراني، بل عن النظام الديني الفاشي في إيران، الذي نواجهه كل يوم والذي تسبب بقتل، وإصابة أكبر عدد من أبناء شعوبنا”.

وأشار آل خليفة إلى أن “إيران هي التي هربت أسلحة، ومتفجرات كانت قادرة على محو العاصمة البحرينية عن وجه الأرض”.

وأردف المتحدث نفسه: “هذا التحدي (التهديد الإيراني) يجب مواجهته من أجل التفرغ للتحديات الأخرى”.

وزاد آل خليفة: “لكن هذه العاصمة (طهران)، هي التي تمنعنا من حلها (القضية الفلسطينية)، عبر تشكيلها تهديدا في سوريا، واليمن، والعراق، وحتى في البحرين”.