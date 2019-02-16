سيمو السدراتي ضيف “سديم” من المغرب.. أضخم مسابقة لصناعة المحتوى والجائزة 250 مليون سنتيم – فيديو

يتنافس عدد من صناع المحتوى العرب في الموسم الثاني من برنامج “سديم”، وهو عبارة عن مسابقة لتطوير المهارات، والفائز فيها يحصل على جائزة مليون ريال سعودي، أي ما يفوق 250 مليون سنتيم مغربي.

اليوتوبر المغربي الشهير “سيمو سدراتي”، الذي سيكون ضيفا في برنامج “سديم” ، كشف لـ”اليوم24″، كل ما يجب أن يعرفه المتتبعون عن البرنامج.

وقال السدراتي إن “سديم” أضخم مسابقة رقمية في العالم العربي، تجمع المؤثرين الشباب، من جميع البلدان العربية، وتساعدهم على صناعة محتوى متنوع برسالة إيجابية.

ويشجع “سديم” في نسخته الثانية هذه السنة على “محاربة الكراهية على الأنترنت”.

ويمثل المغرب في المسابقة صاحب قناة “سخون الحال والراديو طافي”، وينافس على الجائزة المالية، إضافة إلى إنتاج برنامج خاص به.

وتتألف لجنة التحكيم من آسيا الفرج، وزاب ثروت، وأحمد شريف، و”DZjoker”، وقد اختروا 20 صانع محتوى ليبدأ التنافس بينهم، في مارس المقبل على مدى ثمانية أسابيع.