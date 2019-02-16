إيران تتهم باكستان بدعم مجموعة استهدفت حافلة الحرس الثوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتهمت إيران، اليوم السبت، باكستان بدعم المجموعة التي نفذت الهجوم الانتحاري، الأربعاء، الماضي، وتسبب بمقتل 27 من عناصر الحرس الثوري.

واتهم قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني السبت "القوات الأمنية الحكومية الباكستانية" بدعم المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم.

وقال اللواء جعفري "على الحكومة الباكستانية التي آوت هذه العناصر الخطرة على الإسلام وعلى الثورة في المنطقة، وتعلم أين مواقعها، وهي تحظى بدعم القوات الأمنية الحكومية الباكستانية، أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر"، في إشارة إلى تنظيم "جيش العدل" الذي تبنى الهجوم.

وكان قد قتل 27 شخصا وأصيب العشرات في تفجير استهدف حافلة للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي إيران، مساء الأربعاء الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني، أن هجومًا انتحاريًا استهدف حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري على الطريق الرابط بين مدينتي خاش وزاهدان في سيستان وبلوشستان.