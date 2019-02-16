نتنياهو «فَلَت».. حوادث أنهت حياة رؤساء «في الجو»

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وسائل إعلام إسرائيلية: خبراء إسرائيليون قرروا بعد فحص العطل في الطائرة أنه خطير ويتطلب وقتًا للتصليح ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو

تُعد طائرات الرؤساء من أفضل وأسرع وسائل المواصلات في العالم، إذ إنها مزوَّدة بوسائل تكنولوجية على أعلى مستوى، لتوفِّر الوقت والجهد في السفر، خصوصا إن كان لمسافات بعيدة، بل إن بعضها يُمكن أن يكون مركزًا لقيادة دولة ما في حال حدوث حرب، مثل طائرة الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم تنافس الدول لتكون الأفضل من حيث نوعية الطائرات الرئاسية وإمكانياتها التي يأتي على رأسها قوة المحرك وتحمله السفر مسافات طويلة، وكذلك وسائل التكنولوجيا المتطورة، وغيرها من عوامل الراحة والأمان، فإن التاريخ مليء بحوادث «بشعة» راح ضحيتها رؤساء دول بسبب تحطم طائراتهم.

فيما «فلت» آخرون من الموت قبل صعودهم سُلّم الطائرة، كما حدث اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.. ونستعرض في هذا الموضوع بعض حوادث طائرات الرؤساء: طائرة نتنياهو اضطر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إلى تأجيل عودته من مدينة وارسو إلى تل أبيب، بسبب اصطدام قاطرة بطائرته

فيما «فلت» آخرون من الموت قبل صعودهم سُلّم الطائرة، كما حدث اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.. ونستعرض في هذا الموضوع بعض حوادث طائرات الرؤساء:

طائرة نتنياهو

اضطر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إلى تأجيل عودته من مدينة وارسو إلى تل أبيب، بسبب اصطدام قاطرة بطائرته على مدرج المطار.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أن خبراء إسرائيليين قرروا بعد فحص العطل أنه خطير، ويتطلب وقتًا للتصليح، ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو.

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وشارك نتنياهو في مؤتمر عن السلام والأمن في الشرق الأوسط بمدينة واسو البولندية، ومن المتوقع أن تصل طائرة احتياطية تابعة لشركة العال الإسرائيلية لتعود به ومرافقيه ومجموعة من الصحفيين إلى إسرائيل.

طائرة ميركل

ورغم أن طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من طراز إيرباص A340 المتطورة، فإنها نفّذت، في 30 نوفمبر الماضي، هبوطًا اضطراريًّا في ألمانيا، بسبب عطل فني.

وكانت ميركل في طريقها إلى بوينوس آيرس للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين، إذ نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية أنّه «إثر مشكلة فنية هبطت الطائرة الحكومية بسلام في كولونيا قبل بضع دقائق»، ولم توضح، حينها، متى ستستأنف رحلتها إلى العاصمة الأرجنتينية.

وأوردت الوكالة الألمانية عن مراسلين يرافقون المستشارة في رحلتها، أنّ ميركل ستستقل طائرة أخرى للوصول إلى بوينوس آيرس.

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وأوضحت الوكالة، أنّ قائد الطائرة أبلغ ركابها بأنّه سيضطر إلى الهبوط اضطراريًّا في كولونيا، لأنّ مشكلة فنية أدّت إلى توقّف عديد من الأنظمة الكهربائية.

وكانت الطائرة فوق هولندا حين حصل ذلك، فعادت أدراجها إلى ألمانيا، وتوجّهت إلى كولونيا، لأنّ هذه المدينة فيها مقر الطائرة الحكومية، وفيها أيضًا الطائرة البديلة التي ستقل ميركل والوفد المرافق لها.

وأوضحت الوكالة، أنّ هبوط الطائرة لم يكن سلسًا بسبب كمية الوقود الكبيرة، التي كانت لا تزال محمّلة بها.

مصرع الرئيس البولندي

وفي إبريل 2010 لقي الرئيس البولندي ليخ كاشينسكي، و96 شخصًا آخرين مصرعهم، في تحطم طائرة من طراز «تو- 154» عند هبوطها قرب مقاطعة سمولينسك الروسية.

من جهته، أمر الرئيس الروسي دميتري مدفيديف، وقتها، بتشكيل لجنة حكومية خاصة، يرأسها فلاديمير بوتين، رئيس الحكومة، حينذاك، للتحقيق في ملابسات الحادث.

سيرجي أنتوفيف، محافظ سمولينسك، أوضح أن ظروف الرؤية كانت ضعيفة بسبب الضباب الكثيف، مشيرًا إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة البولندية وارسو ارتطمت بقمم الأشجار في أثناء هبوطها قبل أن تصل إلى مدرج المطار بـ500 متر، ما أدى إلى سقوطها، وتحطمها إلى أجزاء.

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فيما أفادت مصادر في إدارة مقاطعة سمولينسك، بأنه قد تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين بالقرب من مكان الحادث.

وكان الرئيس البولندي، الذي لقي مصرعه، يقوم بزيارة خاصة للمشاركة في الذكرى السبعين لضحايا مأساة كاطين، وبرفقته على متن الطائرة كبار موظفي الدولة والسياسيين البولنديين من ضمنه رئيس أركان الجيش فرانشيسك جاجور وحاكم البنك المركزي سلافومير سكجيبك.

رحلة سرية

وفي 17 أغسطس عام 1988 عرضت واشنطن على الرئيس الباكستاني، ضياء الحق، شراء بعض الدبابات الأمريكية، وأحضرت بعضها إلى باكستان لرؤيتها ومعرفة مزاياها القتالية.

وخرج ضياء الحق وبعض كبار قادته، يرافقهم السفير الأمريكي في باكستان أرنولد رافيل والجنرال الأمريكي هربرت واسوم، وكانت الرحلة في منتهى السرية، وبعد معاينة الدبابات، انتقل الرئيس ومرافقيه إلى مطار بهاوالبور الباكاستاني، لينتقلوا منه إلى مطار راولبندي، واستقلوا طائرة خاصة.

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وما إن أقلعت الطائرة، حتى سقطت محترقة بعدما انفجرت قنبلة بها، ويعتقد أن الانفجار وقع في صندوق هدية من ثمار المانجو بالطائرة العسكرية، لما كان يُعرف عنه من حبه تلك الفاكهة.

سامورا ميتشل

وفي 19 أكتوبر 1986 لقي أول رئيس لدولة موزمبيق مصرعه بعد تحطم طائرته عند عودتها إلى العاصمة مابوتو، إثر تعرضها إلى عاصفة رعدية.



وحلّقت الطائرة فترة طويلة في سماء مابوتو، ولم تستطع النزول إلى الأرض، إذ انفجرت على بعد 70 كيلومترًا من مابوتو.

عبد السلام عارف

وفي مساء يوم 13 أبريل 1966م، لقي الرئيس العراقي عبد السلام عارف وبعض وزرائه ومرافقيه مصرعهم، في سقوط مروحية سوفيتية الصنع کانوا يستقلونها في زيارة تفقدية لمحافظات الجنوب.

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وفي أثناء العودة حلقت الطائرة بشكل غير مستقر، إذ تعرضت بعد إقلاعها مباشرة لمشكلة في المحرك، ثم شُوهدت بعض النيران تندلع في الطائرة وبقيت فترة محلقة خارج سيطرة الطيار، على ارتفاع منخفض، ما أدى إلى سقوطها ومقتل الرئيس وجميع مَن فيها خصوصًا.

وكشفت تحقيقات عسكرية، أن سبب الحادثة خلل فني في الطائرة جراء عاصفة رملية، ما حدا بالقيادة السوفيتية إلى إرسال لجنة تحقيق، توصلت إلى قرار بأن الطائرة کانت سليمة، ولم يكن سقوطها، بسبب خلل فني، ما زاد من حدة التكهنات بشأن هل كانت الحادثة مؤامرة مدبرة أم بسبب سوء الملاحة الجوية؟

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