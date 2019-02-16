الان تتابع السيسي: ندعو إلى تضافر الجهود لاقتلاع الإرهاب من منطقتنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر الجهود للتمكن من اقتلاع الإرهاب بمنطقة النزاعات بالشرق الأوسط.
وقال السيسي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، المنعقد حاليا بالمدينة الألمانية، إنه يجب بحث التنسيق والتعاون الدولي من أجل إنهاء النزاعات.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس المصري على أنه لا يوجد بديل عن التوصل لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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