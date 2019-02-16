حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أن يبقي الطقس يبقى باردا إلى شديد البرودة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية و حائل، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق و وسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية .

و ذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وكانت الأقمار الصناعية رصدت تكاثرا للسحب العالية والمتوسطة على شرق #السعودية بينما تتكاثر سحب عالية على بعض المناطق من غرب ووسط المملكة

وشهدت العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة العربية السعودية، يوم أمس، هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح.