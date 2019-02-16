حزب الرئيس تشيسيكيدي يحذر بلجيكا من محاولة زعزعة استقرار الكونغو الديموقراطية

اسماء السيد - كينشاسا: حذر حزب الرئيس الجديد لجمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الجمعة بلجيكا، حيث يقيم عدد من الشخصيات المهمة في المعارضة، من أي محاولة لزعزعة الاستقرار، تستهدف رئيس الدولة الجديد.

قال رئيس اتحاد الديموقراطية والتقدم الاجتماعي بالوكالة جان مارك كابوند أمام آلاف من ناشطي الحزب في الذكرى الـ37 لتأسيسه "إذا أصبحت بلجيكا وكرًا للذين يريدون التمرد على سلطة تشيسيكيدي، فإننا نقول لبلجيكا إننا سنضطر أن نقول للشعب الكونغولي إنها عدوتنا الأولى".

يقيم زعيم الحرب السابق جان بيار بيمبا والحاكم السابق لإقليم كاتانغا مويز كاتومبي، في بلجيكا. وقد دعما في الانتخابات الرئاسية مرشحًا آخر للمعارضة، هو مارتن فايولو، الذي يعترض على انتخاب تشيسيكيدي، ويؤكد فوزه في الاقتراع.

قال كابوند "فزنا في الانتخابات، وهذا الفوز ليس هدية، بل تتويج لنضالنا". تابع "ثم يأتي بعد ذلك شخص يقول إننا سرقنا فوزه"، في إشارة إلى فايولو، الذي دان "انقلابًا انتخابيًا" نظمه الرئيس السابق جوزف كابيلا بالتواطؤ مع تشيسيكيدي.

أضاف "لن يكون هناك سجناء سياسيون في حكمنا. من يريد انتقاد الرئيس يستطيع القيام بذلك في إطار احترام القانون". وقال "لكن الذين سيسعون إلى زعزعة استقرار رئيس الجمهورية سيواجهون الآلة السياسية لاتحاد الديموقراطية والتقدم الاجتماعي القادرة على طحن كل شيء في طريقها".

من جهته، أكد فايولو خلال تجمع في بوتيمبو في إقليم شمال كيفو الجمعة، أنه "تمت سرقة النصر منه". ومنذ تنصيبه في 24 يناير، تبنى الرئيس الكونغولي خطابًا يركز على دولة القانون والمصالحة الوطنية.

