الخارجية الباكستانية تعلن تأجيل زيارة بن سلمان إلى الأحد

ذكرت ​وزارة الخارجية الباكستانية​ في إعلان مفاجئ، تأجيل موعد وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبلاد، إلى الأحد، دون إبداء أسباب لذلك.

ونقلت قناة "جيو نيوز" المحلية عن بيان للوزارة أن "بن سلمان" سيصل ​إسلام أباد​ الأحد.

وكان من المقرر أن يصل ولي العهد إلى إسلام أباد اليوم على رأس وفد من المسؤولين و​رجال الأعمال​ السعوديين في زيارة تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2017.

وتأتي الزيارة المرتقبة بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​.