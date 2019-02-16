السيسي دعا إلى بذل جهود حثيثة للقضاء على الإرهاب

أكد الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​، أن أولويات الاتحاد الإفريقى تتمحور هذا العام حول دفع التعاون الاقتصادى الإقليمي.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الرئيسية بمؤتمر ​ميونخ​ للأمن 2019، إلى أن ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد فترة النزاعات يأتي ضمن أولويات مصر .

ورحب الرئيس السيسي، بتعاون جميع الشركاء الدوليين لإرساء منظومة ​الأمن​ وتحقيق التنمية في ​إفريقيا​.

ودعا الجميع لبذل جهود حثيثة للقضاء على ​الإرهاب​ باعتباره المصدر الرئيسي للخطر، موضحا أن بعض الدول تدعم الإرهاب لتحقيق مكتسب سياسية ومطامع إقليمية