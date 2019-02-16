أردوغان:لا نستبعد القيام بعملية مشتركة بين تركيا وروسيا وإيران بسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يستبعد القيام بعملية مشتركة بين تركيا وروسيا وإيران ضد الجماعات المتطرفة في سوريا.
ولفت أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة، عند عودتهم من سوتشي إلى انه "يمكن تنفيذ العمليات المشتركة مع روسيا وإيران في أي وقت وفقا للتطورات، لا توجد عقبات لهذا، المهم بالنسبة لنا هو سلامة سكان إدلب" كما نقلت عنه صحيفة حريت.
وأضاف الرئيس التركي أن الجيش التركي والروسي يقومان بعمل مكثف لتنفيذ مذكرة إدلب ومكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة.
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