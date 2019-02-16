عطالله:لن نستثمر الوزارة للانتخابات والكلام عن محاصرة جنبلاط غير صحيح

أشار وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في حديث اذاعي الى أن "لدى "​التيار الوطني الحر​" خطة واضحة ل​وزارة المهجرين​ ضمن معيار موحد لكل ​الانتخابات​"، لافتا الى أنني "لم آت لأفرز البلدات من يصوت معي يحصل على حقوقه ومن ضدي نهمشه"، مشددا على أن "​البيان الوزاري​ واضح وتتضمن نقاط تتعلق بهذه الامور".

ولفت الى أنني "لسنا في الوزارة لاستثمارها للانتخابات والكلام عن محاصرة النائب السابق ​وليد جنبلاط​ غير صحيح"، مضيفا: "سأعمل على اعادة انماء الارياف، ونحضر لمؤتمر في الصيف عن اعادة انماء المناطق في ​الشوف​"، مشيرا الى أن "الاف الملفات لا تزال عالقة وأصحابها لا ينتمون جميعهم للتيّار لذلك من سيعرقلني سيكون بمواجهة الناس وفي حال حصل ذلك سأسمّي المعرقلين في الاعلام".