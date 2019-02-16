"النشرة": الطقس استمر عاصفا في حاصبيا مصحوبا برياح شديدة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "​الطقس​ استمر عاصفا في حاصبيا لليوم الثالث على التوالي مصحوبا برياح شديدة السرعة وتدني ب​درجات الحرارة​ ، كما وتسببت ​الامطار​ التي تساقطت ليل امس وصباح اليوم الى سيول جرفت معها الحصا والاتربة الى وسط الطرقات وحولتها الى مستنقات كما وتسبب هذه الامطار مع ذوبان ​الثلوج​ الى ارتفاع منسوب مياه ​نهر الحاصباني​ وشكل ​فيضانات​ طالت بعض المنتزهات والمقاهي المحاذية لضفتيه"، مشيرا الى ان "اضرارها اقتصرت على الماديات كما وتساقطت الثلوج ليلا على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر الا ان جميع الطرقات سالكة بما فيها طريق شبعا ​عين عطا​ عبر وادي جنعم حيث يفضل استخدام الاليات المجهزة بسلاسل معدنية".

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