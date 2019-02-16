النشرة: المنخفض الجوي ضرب مناطق النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن المنخفض الجوي ضرب مناطق النبطية، ​اقليم التفاح​، ​مرجعيون​ و​بنت جبيل​ مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتدن في ​درجات الحرارة​ ورياح بادرة، فيما لامس ​الضباب​ المرتفعات الجبلية ووجهت دعوات الى السائقين لقيادة السيارات بحذر تخوفا من ​حوادث السير​.

وأدت الرياح الى تطاير ​اللوحات الاعلانية​ على طريق زفتا ​دير الزهراني​ حبوش فيما تحولت طرقات النبطية والمنطقة الى برك مليئة ب​الأمطار​ وغاصت بها السيارات مما أدى الى توقف عدد منها وعمل ​الدفاع المدني​ على انقاذها.