الصايغ: مؤتمر وارسو هو لإنشاء حشد دولي لمواجهة ايران

اعتبر الوزير السابق ​سليم الصايغ​ أن "مؤتمر وارسو هو لإنشاء حشد دولي لمواجهة ​ايران​ وهناك أفكار كثيرة تطرح من توسيع "​الناتو​" الى ​الشرق الأوسط​ أو إنشاء حلف جديد اسلامي عربي تكون ​السعودية​ أساس به، انما اليوم لسنا ابدا في هذا الوارد"، مشيرا الى أن "​تركيا​ ركن أساسي ب​الحلف الاطلسي​ ولا يمكن أن نعتبر أن تركيا التي تملك أكبر جيش في ​أوروبا​ أن تخرج من هذ الحلف لتذهب الى حلف آخر".

وأوضح الصايغ في حديث اذاعي أن "الحلف الاطلسي بالمادة 9 يعطي الحماية النووية للدول المنتمية له وهناك التزام مشترك بالدفاع عن الحدود المشتركة، فمثلا اذا حصل هجوم على تركي تفعل هذه المادة ويكون هناك الزام للجميع للدفاع عنها والعكس صحيح"، لافتا الى أن "هناك قرار أميركي لمواجهة ايران وسيذهب تصاعديا والعقوبات جدية".

وبين أن "نؤتكر سوتشي ليس إتفاقا عاما لمواجهة أي شيء وهو مرتبط بموضوع ​سوريا​، التعاون التركي الاميركي كبير جدا والتركي لاسرائيلي أيضا كبير على المستوى الامني والعسكري، واميركا لم تنسحب من سوريا بل هناك فقط إعلان انسحاب"، مضيفا: "​لبنان​ مجتمعا لا يستطيع أن يؤثر على القرارات الدولية الكبيرة، فنحن لسنا في أولويات هذه الدول، أكثر ما نستطيع القيام به هو أخذ قرار من ​مجلس الامن​ يعلن حماية لبنان دوليا أي توسيع ​القرار 1701​".