فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة.. و40 سفينة ترسو على الأرصفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم السبت، إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلي المعدلات التي تسمح بحركة والسفن بشكل آمن.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأت في إدخال 40 سفينة من المخطاف الخارجي للرسو على الأرصفة طبقاً لأولوية التراكي.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الإسكندرية، ميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل آمن.

وتتعرض الإسكندرية، لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة وذلك لليوم الثالث على التوالي.