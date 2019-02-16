غسان سلامة: الخلافات حول الحركات الإسلامية تعرقل حل أزمة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونيخ (دويتشه فيله)

على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، تحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة لـ DW عربية عن الخلاف الفرنسي الإيطالي، معتبراً أنّه ليس الوحيد الذي يؤثر سلباً على الأوضاع في ليبيا.

أشار سلامة إلى وجود عدد كبير من الخلافات لاسيما الإقليمية منها والمؤثرة بدورها في أوضاع هذا البلد.

وأوضح المبعوث الأممي أن "هناك خلاف حقيقي داخل العالم الإسلامي حول كيفية التعامل مع الحركات الإسلامية، وهذا الخلاف يضع الدول المختلفة في صفين مختلفين، وهو أمر تتأثر به ليبيا إلى حد كبير".

كما أشار سلامة إلى وجود "خلافات بين حكومات ومعارضاتها يجري تصفيتها في ليبيا كما حصل مؤخراً بالنسبة للقوات التشادية داخل الأراضي الليبية. الخلاف الإيطالي الفرنسي هو خلاف معلن، ويعلم به كل الناس، لكن هناك خلافات قد يكون تأثيرها أكثر سلبية، لكنّها ليست معلنة".