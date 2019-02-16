بريطانيا: الأسد باقٍ وعلى روسيا تقديم حلّ للسوريين

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم السبت، إن روسيا تظهر اهتماماً بالشرق الأوسط بطريقة غير مسبوقة، وإن الرئيس السوري بشار الأسد "موجود في الحكم بسبب التدخل الروسي".

وأضاف أن الأسد "سيبقى في المدى القصير والأبعد منه، وأنه على روسيا أن ترينا كيف ستقدم حلا صالحا للسوريين وكيف ستجلب السلام والاستقرار إلى سورية"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم.

وأكد هانت عدم وجود خطة لدى لندن بفتح سفارتها في دمشق، مضيفاً أن الاتصالات بين واشنطن ولندن مستمرة بشأن الانسحاب من شرق سوريا.

وأكد على ضرورة ألا يحصل الانسحاب "بطريقة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى داعش وحلفائنا في قوات سورية الديمقراطية، الذين قاتلوا بشجاعة معنا في التحالف لسنوات عدة ضد داعش".