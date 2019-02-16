مقتل قيادي بارز بطالبان في غارات للتحالف الدولي بأفغانستان

قُتل "قاض ظل" تابع لحركة طالبان في غارات جوية نفذتها قوات التحالف بإقليم "لاغمان" شرقي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر فيلق "سلاب" 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان أنه تم تنفيذ الغارات الجوية بمنطقة "بادباخ" أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن قاض الظل التابع لطالبان والذي يدعى مولاوي لال محمد قُتل إلى جانب أربعة مسلحين آخرين في الغارات الجوية.

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