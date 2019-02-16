انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة في مكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق القصيم والرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران.

كما تمتد على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة في حين يبقي

الطقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق و وسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.