مواجهات بين محتجين والشرطة بتونس بعد وفاة شاب بمركز أمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 فبراير 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اندلعت ليل الجمعة السبت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الشرطة بمنطقة براكة الساحل في ولاية نابل الواقعة شمال شرق تونس، على خلفية وفاة شاب داخل مركز الأمن في ظروف غامضة.

وفي التفاصيل، نشب شجار عنيف بين الضحية وشاب آخر، فتدخلت قوات الأمن لإيقافهما وقامت بنقلهما إلى مقر الشرطة، غير أن المعركة استمرت هناك بعد تدخل أهالي الشابين، وانتهت بوفاة أحد الشبان.

وفور انتشار خبر الوفاة وورود أنباء تفيد بتعرضه إلى الاعتداء المميت من قبل رجال الشرطة، خرجت احتجاجات غاضبة من السكان ضد قوات الأمن، واندلعت مواجهات بين الطرفين استخدم فيها المحتجون الحجارة، بينما استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفتحت السلطات تحقيقا لكشف أسباب وملابسات وفاة الشاب، فيما نقلت جثّته إلى مستشفى نابل لتشريحها وتحديد المسؤوليات، بينما لا تزال المنطقة تشهد عمليات كرّ وفر بين الأمن والمحتجين.

المصدر: العربية.نت – منية غانمي