كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 7 وإصابة 2 في تسمم بالغاز بمصنع ورق في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوردت تقارير إعلامية، اليوم، أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، في حادث تسمم بالغاز في مصنع ورق في الصين.
وذكر تليفزيون الصين المركزي، أن سبعة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب إثنان، وذلك نتيجة لتسمم الغاز فى مصنع للورق فى مقاطعة جوانج دونج بجنوب الصين في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وتمكن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى موقع الحادث من إخراج جميع العمال من الصهريج أحياء. وتم إرسال العمال إلى المستشفى. ومع ذلك، وعلى الرغم من جهود الأطباء، توفي سبعة أشخاص في وقت لاحق، في حين أن اثنين في حالة مستقرة. ويجري التحقيق في الحادث.
ووفقًا للتحقيق، فإن تسعة عمال تم حبسهم في صهريج التحكم في مياه الصرف الصحي، لكن لم يعرف بعد سبب وجودهم هناك.
وذكر التلفزيون الحكوميالصيني، أن الحادث قد وقع في 15 من فبراير، في مصنع للورق مملوك لشركة Shuangzhou Paper Ltd ويقع في مدينة دونج جوان.
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