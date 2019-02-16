كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع دعوى ضد ترامب.. لإعلانه حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واجهت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة، أمس الجمعة، مع تقدم منظمة بدعوى قضائية ضد قرار ترامب إعلان حالة الطوارئ الوطنية التي أقرها لتأمين تمويل للجدار الحدودي مع المكسيك.
وقالت منظمة "بابليك سيتيزن" التقدمية غير الربحية في بيان، إنها رفعت الدعوى في محكمة اتحادية في واشنطن بالنيابة عن ثلاثة من ملاك الأراضي في تكساس و"فرونتيرا اودوبون سوسيتي" وهي محمية طبيعية في وادي ريو غراندي.
وأكدت "بابليك سيتيزن": "لقد قاضينا ترامب بسبب حالة الطوارئ الزائفة التي أعلنها".
وأضافت "إذا نجح ترامب في ذلك، فلا يمكن أن نعرف ما هي حالة الطوارئ المصطنعة القادمة، ومن الذين سيتعرضون للاستهداف وما هي سلطات الطوارئ التي سيتم الإعلان عنها.. نرفض هذا الانحدار إلى الحكم الاستبدادي".
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