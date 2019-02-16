السويد: الحمض النووي يكشف سارق كنز أثري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدانت المحكمة السودية، المشتبه به الرئيسي الذي اعترف بسرقة قطع أثرية جنائزية ملكية من كاتدرائية سويدية بعد العثور على حمضه النووي على قطع انتشلت في وقت سابق من الشهر الجاري من سلة قمامة شمال ستوكهولم.

ونقلت قناة "إس في تي" السويدية يوم أمس الجمعة من محكمة ستوكهولم نقلا عن السويدي البالغ من العمر 22 عاما قوله إنه جرح نفسه عندما أخذ تاجين وشعارا من مكان عرضهم في كاتدرائية سترينغنس، غربي العاصمة، يوم 31 تموز/ يوليو العام الماضي. وقالت الشرطة إن الدماء التي وجدت على اثنتين من القطع المسروقة، وعثر عليها يوم 5 شباط/ فبراير ، تماثل حمضه النووي.

ويذكر أن قيمة الشعارات الملكية للملك كارل التاسع والملكة كريستينا من عام 1611 تقدّر بمبلغ وقدره حوالي 65 مليون كرونا أي 7 مليون دولار.

وكانت المدعية إيزابيلا بيورستن قد طلبت في وقت سابق الحكم على المتهم بالسجن 6 سنوات.