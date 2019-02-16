انت الان تتابع تفاصيل خبر تقرير برلماني: مبيعات السلاح البريطاني للسعودية غير قانونية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 صباحاً - خلص تقرير بريطاني إلى أن المملكة المتحدة تقف على الجانب الخطأ من القانون من خلال فرض عقوبات على تصدير الأسلحة إلى السعودية في جربها باليمن، فبدلاً من ذلك عليها أن تُصدر قراراً بتعليق كافة التراخيص المتعلقة بذلك.

وأكد التقرير الصادر عن لجنة اختيار العلاقات الدولية، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان"، أن مبيعات السلاح البريطاني للسعودية غير قانونية حيث أنه من المرجح أن يكون سبباً في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين اليمنيين.

وأضاف أن الوزراء لا يجرون فحوصات مستقلة لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة التي توفرها المملكة المتحدة تُستخدم في خرق للقانون وإنما تعتمد بدلاً من ذلك على عدم كفاية التحقيقات التي يجريها السعوديون وحلفاؤهم في الحرب.

وبحسب باتريك وينتور محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة، فإن التقرير هو أول إقرار جماعي من لجنة برلمانية يصف مبيعات تصدير السلاح للسعودية بأنها غير قانونية، ويأتي قبل نداء قضائي مستقل من قبل ناشطي حملة لمنع مبيعات السلاح للسعودي بسبب انتهاكها للقانون الإنساني.

ولا يضع التقرير أي التزام قانوني على الوزراء، كما تقول الغارديان، لكن من المرجح أن يشكل ضغطاً غير مباشر على السعودية والإمارات للبحث عن مخرج من حرب اليمن من خلال المفاوضات، بدلاً من شن هجمات عسكرية إضافية لطرد الحوثيين.

ورغم قرار وقف إطلاق النار في الحديدة، فإن غارات تحالف السعودية هي الأكثف منذ بدء الحرب المستمرة قبل أربع سنوات، وفق ما ذكرت بيانات رسمية يمنية.

وسبق للكونغرس الأمريكي أن صوت في وقت سابق من هذا الأسبوع على قرار تعليق مبيعات السلاح الأمريكي للسعودية في حربها باليمن، لكن البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيستخدم الفيتو ضد القرار إذا لزم الأمر.

اللجنة البريطانية أكدت في تقريرها أن الحكومة في ترخيصها بيع السلاح للسعودية تقف في الجانب الخطأ من القانوني الإنساني الدولي.

وأضافت: "نظراً لحجم ونوع الأسلحة التي يتم تصديرها إلى التحالف بقيادة السعودية، فإننا نعتقد أنه من المحتمل جداً أن تكون تلك الأسلحة سبباً في خسائر مدنية كبير في اليمن، وبالتالي المخاطرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني".

كما أكدت إدانتها أي انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي من قبل التحالف بقيادة السعودية، بما في ذلك حظر الغذاء وإمدادات

وترى اللجنة أن الاعتماد على "تطمينات" السعودية وعمليات المراجعة التي تقودها ليس مناسباً لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالتقييم القائم على المخاطر المنصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة.