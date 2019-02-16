انت الان تتابع تفاصيل خبر باكستان تؤجل زيارة بن سلمان.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 صباحاً - أعلنت باكستان، اليوم السبت، تأجيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي كانت مقررة اليوم، دون إبداء أسباب.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن زيارة بن سلمان إسلام آباد أُجِّلت إلى غدٍ الأحد.

وتشير معطيات إلى أن تأجيل الزيارة يتعلق بخطط السلطات الباكستانية الهادفة إلى محاولة التصدي للرفض الشعبي لزيارة بن سلمان.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت وثيقة لوزارة الداخلية الباكستانية، أمس الجمعة، عن خطط قدمتها الشرطة تسعى إلى إغلاق أكثر من 19 ألف صفحة على "فيسبوك"، و20 ألف حساب على "تويتر"، لمنع التشويش على الزيارة.

وكان مقرراً أن يبدأ بن سلمان زيارة باكستان اليوم، وسط توقعات تفيد بخروج مظاهرات معارضة للزيارة، في ظل حالة السخط الدولي التي يواجهها؛ نظراً إلى تورطه في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفقاً لتقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية.

ويواجه بن سلمان انتقادات دولية حادة على أثر ضلوع فريق مقرب منه في جريمة اغتيال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر الماضي، بمبنى قنصلية الرياض في مدينة إسطنبول التركية.

إلى جانب ذلك، يتعرض ولي عهد السعودية وبلاده أيضاً لموجة انتقادات بسبب دور المملكة في حرب اليمن، التي خلّفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وشرّدت الملايين وجوّعتهم.

ويشارك تحالف السعودية والإمارات في الحرب اليمنية منذ 2015، لدعم القوات الحكومية والجيش، في مواجهة مليشيا الحوثي، التي تقول الرياض إنها تتلقى دعماً من إيران.

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تنظَّم فيها احتجاجات على زيارة بن سلمان بلداً ما، فقد ألغى المغرب زيارة له؛ عقب احتجاجات شهدتها البلاد، كما حصل في تونس.