شكرا لقرائتكم خبر عن كاشفة عن كارثة الحوثيين.. "الاتحاد" تطالب العمل الجماعي للوقوف في وجه الملالي والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية ، "تسبب الحوثيون في كارثة كبرى لليمن وأهله طوال سنوات وكلما لاحت الفرصة وتهيأت الظروف لإقرار حل سياسي ينهي معاناة اليمنيين، يصر الانقلابيون على مواصلة الحرب، وإراقة المزيد من الدماء".

وبينت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت - تابعها "اليمن العربي" - أنه كان من المأمول التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، يضمن المجتمع الدولي تنفيذها، عبر ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف اليمنية في السويد خلال ديسمبر الماضي".

ومضت:"وفي حين قدم التحالف العربي من جانبه كل الدعم للاتفاق، مراعاة لمصالح الشعب اليمني، ما زالت الميليشيات الحوثية، تواصل التكتيكات نفسها بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق، ويشمل ذلك المراوغة في ما يتعلق بإعادة الانتشار وتسليم الموانئ، وخروق الهدنة".

وزادت:"ووضع العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تنفيذ المهام الضرورية والحيوية التي تقوم بها البعثة الأممية بالحديدة، وهو ما يكشف للعالم كله، هوية المتسبب الحقيقي بالأزمة، بما يحتم التدخل بشكل جدي وحازم ليضع الأمور في نصابها، اتساقاً مع قواعد القانون الدولي.

وشددت أنه "لم يكن الحوثيون ليواصلوا هذه الحيل، لو لم تواصل إيران دعمهم بالمال والسلاح والصواريخ الباليستية، لإطالة أمد الصراع، ومواصلة تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".

و اختتمت صحيفة الاتحاد افتتاحيتها مؤكدة ان المجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة، وبقية المنظمات الدولية الفاعلة بحاجة ماسة لمزيد من العمل الجماعي للوقوف في وجه نظام الملالي، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية، والتصدي بجدية لخطر الإرهاب، خاصة الذي تقف وراءه دول وحكومات.