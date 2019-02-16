شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الفنزويلي يستعد لمواجهة سيناريو الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

اقترح الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، تبنى خطة لنشر القوات المسلحة فى البلاد بشكل دائم للتصدى لأى عدوان محتمل. وقال مادورو - عقب تدريبات "أنغوستورا" العسكرية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - أن "الخطة تهدف لدعم جهوزية القوات المسلحة الفنزويلية للدفاع عن البلاد والتى هى إحدى الواجبات الدستورية. وأشار إلى احتمالية وجود خطة لاحتلال فنزويلا من جانب كولومبيا والولايات المتحدة، موضحا أن "خطته تضمن الأمن والسلام على حدود فنزويلا.



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