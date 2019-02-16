شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل لوجستية تؤجل الانتخابات في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس المفوضية محمود يعقوب إنه تقرر تأجيل الانتخابات من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة و ذات مصداقية، مشيرًا إلى أن الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل في 23 فبراير الجاري.
وتشهد الانتخابات الرئاسية منافسة حامية بين الرئيس الحالي محمد بخاري الذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر.
كما قررت المفوضية إرجاء انتخابات حكام الولايات والتي كانت مقررة في 2 مارس، أسبوعًا أيضًا، بحيث بات موعدها الجديد في 9 مارس.
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