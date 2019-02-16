شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى في إطلاق نار قرب شيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

قتل خمسة أشخاص وأصيب عدد من عناصر الشرطة برصاص مسلح يبلغ من العمر 45 عامًا أطلق النار اليوم داخل مبنى في منطقة صناعية بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً، كما أعلنت السلطات.

وقالت قائدة شرطة أورورا كريستن زيمان خلال مؤتمر صحافي:" حتى الآن تأكدت لنا وفاة خمسة أشخاص"، مشيرة إلى أن عددًا من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح.