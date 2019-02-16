قوات سوريا الديمقراطية تحرر آخر معقل لتنظيم داعش شرقي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، سيطروا على آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق البلاد السبت، بعد استسلام الإرهابيين الذين كانوا في المنطقة.

وذكر المرصد، أن المئات من عناصر "داعش" كانوا في المنطقة واستسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال اليومين الماضيين. مضيفا أن بعض المتشددين ربما ما زالوا مختبئين في أنفاق.



وحاربت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها ضربات جوية أمريكية لهزيمة تنظيم "داعش" في جيب الباغوز الذي يقع شرقي نهر الفرات قرب الحدود العراقية.