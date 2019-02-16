اليوم الجديد
حصلت الشرطة التركية على إفادات مسؤولي أحد المطاعم في إسطنبول، سبق لفريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن اشترى منه 32 كليوجرامًا من اللحم النيء، عقب تنفيذ الجريمة.
وأبلغ مسؤولو المطعم، رجال الشرطة، بكافة تفاصيل الطلبية، الذين بدورهم صادروا تسجيلات كاميرات المطعم، للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
وفي تصريح للوكالة التركية، قال مالك المطعم، الذي يقع قرب القنصلية السعودية، إنه تم اطلاع الشرطة على كافة التفاصيل المتعلقة بالطلبية.
ورفض مالك المطعم الإدلاء...
كانت هذه تفاصيل خبر 32 كيلو «لحم» اشتراها قتلة «خاشقجي» بعد تنفيذ الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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