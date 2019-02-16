أوضح وزير العمل كميل أبو سليمان انه "لست جديداً على لبنان مع اني كنت أعيش في الخارج، والوضع ليس مختلفاً جداً عما نراه في الخارج"
وأشار إلى ان "طريقة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدارة الجلسات فظيعة ومميزة". وأضافت "استغربت بالشكل بداية جلوس النواب في الأسفل والوزراء فوق، وطريقة القاء الخطابات من قبل بعضهم للتوجه لجماهير الأحزاب والناخبين".
ولفت إلى ان "القوات اللبنانية تحفظت على بندين في البيان الوزاري، ولكن اليوم يجب ان نعمل على النقاط التي نتفق عليها. واجد ان هناك نفساً يريد العمل في هذه الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: يجب ان نعمل على النقاط التي نتفق عليها بالبيان الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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