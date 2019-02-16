خمسة قتلى في إطلاق نار قرب شيكاغو ومقتل مطلق النار برصاص الشرطة

أعلنت السلطات الأميركية عن مقتل خمسة أشخاص وأصابة عدد من عناصر الشرطة برصاص مسلح يبلغ من العمر 45 عاماً أطلق النار داخل مبنى في منطقة صناعية بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً
وقالت كريستن زيمان قائدة شرطة أورورا، المدينة الصغيرة الواقعة غرب شيكاغو في ولاية إيلينويـ خلال مؤتمر صحافي "حتى الآن تأكّدت لنا وفاة خمسة" أشخاص، مشيرة الى أن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بالرصاص.
وبحسب الشرطة فإنّ مطلق النار يدعى غاري مارتن وقد أردته قوات الأمن قتيلاً. ولم يتّضح أيضاً في الحال ما إذا كانت حصيلة القتلى الخمسة تشمل مطلق النار أم لا.
وبشأن مطلق النار قالت قائدة الشرطة "نظنّ أنّه كان موظّفاً" في المؤسّسة التي أطلق النار بداخلها، مشيرةً إلى أنّه ليس بوسعها في الحال تحديد سبب إقدامه على فعلته.
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