محتجو "السترات الصفراء" يتظاهرون للسبت الرابع عشر في فرنسا

بعد ثلاثة أشهر من التظاهر، يريد محتجو "​السترات الصفراء​" التحرك في جميع أنحاء ​فرنسا​ اليوم وغدا. ففي ​باريس​، ستستمر التعبئة طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى مرور ثلاثة أشهر على بدء التظاهرات الأحد.

وأطلقت دعوة على موقع ​فيسبوك​ تشهد متابعة واسعة إلى "تحركات عصيان" و"إغلاق ​ساحة النجمة​ لأطول مدة ممكنة" السبت.

وفي تحرك آخر يلقى شعبية أوسع على شبكة التواصل الاجتماعي، أطلقت دعوة إلى تحرك الأحد في المكان نفسه لتظاهرة "سلمية".

وحذرت شرطة باريس من أنها "لا تستبعد أن تجري خلال هذين اليومين تجمعات غير رسمية وتشكيل مواكب غير منضبطة"، مؤكدة أنها ستنشر "العديد المناسب من ​القوات​" لضمان أمن العاصمة الفرنسية.

وفي مدينتي بوردو و​تولوز​ اللتين تشكلان معقلين آخرين للاحتجاج، ستجري تجمعات بعد ظهر السبت قبل مسيرات تخللتها كل سبت أعمال عنف.

وفي منطقة ميدي بيرينيه والشرق، دعت مجموعات عديدة إلى الاحتفال بمرور ثلاثة أشهر على بدء حركة الاحتجاج، عبر تجمعات في الدوارات اعتبارا من صباح السبت.وستجري تجمعات أيضا السبت في مدن أخرى بينها ​مرسيليا​ وليون ونانت وليل ونيس وغيرها.