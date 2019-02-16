وزير خارجية باكستان: مستعدون للتطبيع المشروط مع إسرائيل

أكد وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي نية بلاده التطبيع التام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "تطوير العلاقات مع هذا البلد مرهون بتقدم حل القضية الفلسطينية".
وأعرب قريشي لإذاعة صوت إسرائيل على هامش "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن" عن أمله في أن "تسهم مبادرة السلام الأميركية في تحريك حل القضية الفلسطينية".
وعقد "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن" في مدينة ميونخ الألمانية ليستمر حتى الأحد بحضور أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس وزراء وأكثر من 100 وزير دفاع ووزير خارجية و60 رئيس جهاز استخبارات من مختلف بلدان العالم.
ويعتبر "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن"، أهم وأكبر محفل دولي يعقد سنويا لبحث القضايا العالمية المختلفة في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، والأزمات والصراعات في العالم.
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