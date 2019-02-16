مادورو يكشف عن لقاء سري بين أحد مساعديه ومسؤول أميركي

كشف الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا، سافر مؤخّراً إلى ​نيويورك​ للقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى ​فنزويلا​ إليوت أبرامز، مشيرا الى أن اللقاء الأول استمرّ "لساعتين والثاني لثلاث ساعات في اليوم التالي".

وأضاف "دعوت إليوت أبرامز للمجيء إلى فنزويلا بشكل شخصي أو سرّي أو علني. كلّ ما عليه فعله هو أن يقول أين ومتى وكيف، وأنا سأكون هناك".