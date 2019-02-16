كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا، سافر مؤخّراً إلى نيويورك للقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى فنزويلا إليوت أبرامز، مشيرا الى أن اللقاء الأول استمرّ "لساعتين والثاني لثلاث ساعات في اليوم التالي".
وأضاف "دعوت إليوت أبرامز للمجيء إلى فنزويلا بشكل شخصي أو سرّي أو علني. كلّ ما عليه فعله هو أن يقول أين ومتى وكيف، وأنا سأكون هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يكشف عن لقاء سري بين أحد مساعديه ومسؤول أميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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