وزير الإعلام اليمني يدعو لبنان لوقف تدخلات حزب الله بشؤون بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن- أ ش أ:

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى وقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن.

وقال الإرياني - على حسابه في "تويتر" حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - إن "التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني لمليشيات الحوثي واضح وجلي من خلال تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام المليشيات من قناة المسيرة والساحات".

وأضاف :"ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه لمليشيات الحوثي بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة".