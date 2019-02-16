استئناف داليا البحيري على حبسها سنتين بتهمة "التهرب الضريبي" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، استئناف الفنانة داليا البحيري على حكم حبسها سنتين، بتهمة التهرب الضريبي. وأجلت المحكمة، القضية في جلسة 12 يناير الماضية لليوم، لإتمام التصالح أمام وزير المالية. وحضرت الفنانة داليا البحيري جلسة اليوم، بالتجمع الخامس، برفقة محاميها، وطالب دفاعها التأجيل لإنهاء اجراءات التصالح مع وزارة المالية. كانت الفنانة داليا البحيري، حضرت الجلسة الماضية إلى محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.

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