إلقاء القبض على مطلق النار في ولاية إلينوي الأميركية

أفادت قناة WGN9 الأميركية عن إلقاء القبض على مطلق النار في متجر بمدينة أورورا في ولاية إلينوي الأميركية. واكد مسؤولون رسميون في المدينة عن إصابة 4 شرطيين وعدد من المدنيين في ​إطلاق النار​ داخل متجر بالمدينة.

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